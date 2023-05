Les dernières nouvelles sur Marie-Ève Janvier

Le parcours professionnel de Marie-Ève Janvier

Marie-Ève Janvier a fait ses débuts sur la scène à l'âge de 14 ans. On a entre autres pu la voir dans les comédies musicales Notre-Dame-de-Paris et Don Juan. C'est dans ce dernier spectacle que la chanteuse a rencontré son conjoint, Jean-François Breau, en 2003. En 2008, le couple a d'ailleurs parcouru le Québec avec Marie-Eve et Jean-François en tournée.

Marie-Ève Janvier a animé L'amour est dans le pré pendant huit ans. Elle est aussi animatrice radio.

Lieu et date de naissance

Roxton Pond, le 9 novembre 1984

Les membres de sa famille

Marie-Ève Janvier s'est marié avec Jean-François Breau le 2 octobre 2021. Ensemble ils ont deux filles, Léa et Laurence. La chanteuse est enceinte d'un troisième enfant, Louis.