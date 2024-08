Voyez Jean-François Breau gratter sa guitare en marge d’un spectacle en Nouvelle-Écosse

Jean-François Breau s’est offert un jam complètement éclaté avec sa gang des Salebarbes et plein de musiciens impressionnants en marge d’un spectacle en Nouvelle-Écosse.

L’artiste est en visite dans la région natale de son père pour participer au congrès mondial acadien qui se tient jusqu’au 18 août.



C’est que son groupe les Salebarbes participera au spectacle de la Fête nationale de l’Acadie le jeudi 15 août en compagnie de plusieurs musiciens acadiens reconnus.



Nommons par exemple Lisa LeBlanc, Zachary Richard, P’tit Belliveau et Édith Butler qui vont célébrer en grand ce soir.



C’est d’ailleurs avec certains d’entre eux que Jean-François Breau a improvisé un jam de façon endiablée entre deux chapiteaux, offrant un moment complètement déjanté empreint de complicité.



Dans une suite de stories déposées sur Instagram, on voit les artistes originaires de cette magnifique région jouer et chanter en chœur, sans prétention et c’est magnifique.



Le congrès mondial acadien se tient du 10 au 18 août et regroupe plusieurs événements tournant autour de multiples sphères et réunis plusieurs vedettes qu’on adore!



Mentionnons par exemple Danièle Henkel qui y était pour le Sommet des femmes, ou des artistes comme Marie-Jo Thério, Lisa Leblanc et Radio radio!

