Sans filtre, Marie-Claude Savard revient sur ce moment où elle s'est fait juger

Avec Marie-Claude Savard, il n'y a aucun tabou! Le Botox en est un exemple. Sujet interdit pour certains, il n’en est pas un pour la femme de 52 ans. Rencontrée dans le cadre du lancement de son livre Intemporelle, on en a jaser avec elle.

Par ailleurs, l'animatrice nous a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de produits.

Écoutez l'entrevue dans la vidéo en en-tête.

Rompre les tabous liés au Botox

Il est possible de parler de tout avec Marie-Claude Savard. Aucun tabou! Le Botox en est un exemple. Sujet interdit pour certains, il n’en est pas un pour la femme de 52 ans :

«En 2005, j’étais à Salut Bonjour et c’était les débuts des injections pis du Botox. Pis là, y’a quelqu’un d’Échos Vedettes qui vient faire une entrevue avec moi pis qui me dit: “Toi, est-ce que t’as recours à ça?” [...] Je n’ai même pas eu le temps de penser aux répercussions j’ai faite: “Ah bin oui!” pis là je me suis retrouvée sur le front d’Échos Vedettes [...] J’suis devenue l’ambassadrice du Botox au Québec.»

Une affirmation qualifiée par sa gérante de l’époque de mauvaise idée: «Tu vas te faire juger», lui avait-elle mentionné. Le jugement des autres a eu plutôt un impact positif sur Marie-Claude: «Le fait que les gens m’ont jugée pis que j’ai reçu toute cette tempête de commentaires, ça m’a mis en “ta”, pis le fait que ça me mette en “ta”, j’me suis dit bin moi j’vais poursuivre dans ça.» Elle conclut: «J’ai le goût qu’on enlève tout ce jugement-là du mieux qu’on peut.»

Des produits de collagène signés Marie-Claude Savard

Marie-Claude Savard vient tout juste de sortir Intemporelle, un ouvrage qui a pour but d’aider les lecteurs et les lectrices à trouver leur bien-être à travers les outils partagés par l’autrice. Ce manuscrit sera suivi du lancement de sa gamme de produits dans le domaine du bien-être cet automne.

Avoir ses propres produits de bien-être n’est pas un hasard: «J’ai cherché beaucoup de réponses et je partage ça beaucoup dans le livre. Ça va de thérapies, d’expériences, de sports [...] Mais, j’ai eu besoin à un moment donné de suppléments. Moi je perdais mes cheveux, j’avais plus d’ongles, plus de peau.».

L'animatrice avance qu’il y a des solutions à ces différents problèmes: « Il faut être actif, bien manger et tout ça, mais ça prendre des suppléments aussi, et le collagène marin moi ç'a changé beaucoup de choses pour moi.»

Elle ajoute: «Quand je sentais que j’étais pogné dans la noirceur, quand je mettais ma robe de chambre pis que j’avais une descente de vessie pis que je perdais mes cheveux, j’aurais aimé ça que quelqu’un me dise: “Hey! Y’a des solutions!” Fait que si je peux les offrir et les mettre en marché, bien je vais faire ça.»

En attendant la sortie de ses produits, vous pouvez vous procurez son nouvel ouvrage Intemporelle en librairie ou au marieclaudesavard.ca.

Recommandé pour vous: