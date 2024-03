Roxane Bruneau est passée sous le bistouri: voyez la vidéo avant/après

Avec la vidéo, Roxane Bruneau a écrit ceci:

«🛑 ÂME SENSIBLE S’ABSTENIR 🛑 ByeBye les stretch ❗️ Bienvenue dans ma NEW ERA❗️Ça fait 20 ans que j’ai des roues de bicycle à la place des oreilles, j’commence à avoir fait l’tour, j’ai envie de changement! J’en ai parlé avec cette clinique qui m’a rassurée en me montrant le CATALOGUE des chirurgies de lobes d’oreilles de la Dr Geneviève Ferland-Caron. Il ne m’en fallait pas plus pour me rassurer, elle fait des tabar*%# de beaux lobes 👂🏼 Fak me voila à la clinique en train d’me faire recoudre les stretchs 🛞 Ps: La vidéo est DÉGUEULASSE 🤢 Pps: J’suis pas payé c’pas une pub, c’t’un vlog 💰❌»

Elle a du courage de partager tout ça sur le Web!

Si ce genre de vidéos vous donne envie de voir d'autres procédures et interventions esthétiques, on vous recommande fortement la série documentaire québécoise Injections et bistouris.

La Dr Geneviève Ferland-Caron fait d'ailleurs partie de la saison 2, disponible sur Crave!