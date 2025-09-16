Les stars d'Histoires de filles seront réunies à la télé, voyez les photos

Nous aurons droit aux retrouvailles des vedettes de la série Histoires de filles cette semaine aux Enfants de la télé!

Plus de 25 ans après la diffusion de la première saison, les comédiens de cette populaire comédie seront réunis sur le plateau du talk-show.

Avant de poursuivre, juste au cas où vous auriez oublié la fameuse chanson du générique d'Histoires de filles, vous pouvez l'entendre dans la vidéo YouTube ci-dessous: