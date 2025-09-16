Les stars d'Histoires de filles seront réunies à la télé, voyez les photos

Début du contenu principal.
Nous aurons droit aux retrouvailles des vedettes de la série Histoires de filles cette semaine aux Enfants de la télé!
Plus de 25 ans après la diffusion de la première saison, les comédiens de cette populaire comédie seront réunis sur le plateau du talk-show.
Avant de poursuivre, juste au cas où vous auriez oublié la fameuse chanson du générique d'Histoires de filles, vous pouvez l'entendre dans la vidéo YouTube ci-dessous:
Les interprètes de Patricia (Guylaine Tremblay), Dominique (Nathalie Mallette), Marie-Jo (Marie-Chantal Perron) et Judith (Catherine Lachance) ont toutes accepté de faire partie de ces retrouvailles festives.
Guy Jodoin, Laurent Paquin, Mario Jean, Yves P. Pelletier et Michel Laperrière feront eux aussi partie de la spéciale Histoires de filles.
En attendant la diffusion des Enfants de la télé, mercredi soir à 20h, on vous invite à découvrir les photos prises lors du tournage:
Les enfants de la télé, spéciale Histoires de filles, à voir ce mercredi dès 20h sur ICI Télé!
Au printemps dernier, nous avons eu droit à une spéciale Le Chalet dédiée à ce populaire téléroman jeunesse.
Diffusée sur VRAK de 2015 à 2019, la fiction mettait en vedette Catherine Brunet, Antoine Pilon, Karl Walcott, Félix-Antoine Tremblay, Julianne Côté et Sarah-Jeanne Labrosse. Cette dernière ne sera malheureusement pas présente aux retrouvailles de ce soir.
Dans une story Instagram, Sarah-Jeanne Labrosse a préféré expliquer pourquoi elle était absente avant qu'on ne lui pose la question.