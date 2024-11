Lucien Francoeur s'éteint à l'âge de 76 ans

C'est sur Facebook que sa fille Virginie Francoeur a annoncé la nouvelle avec beaucoup d'émotion ajoutant des photos souvenirs d'elle et de son papa. L'intégralité de son message est disponible dans la publication ci-haut, mais elle a notamment écrit:

Ma mère et moi ressentons une douleur insondable. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne sais pas comment je trouve la force d’écrire ce message. Je suis en mille miettes et je ramasse les miettes pour me redonner une contenance. C’est rough de parler de lui au passé alors qu’il était tellement présent. Je perds la personne que j’aime le plus au monde. Pour ma mère, c’est 45 ans de vie commune qui s’envole comme poussière d’étoiles. Nous avons été à son chevet tous les jours, lui récitant Rimbaud (Ma bohème), Miron (Sur la place publique) et Francoeur (son œuvre). La poésie l’a accompagné jusqu’à ses derniers instants. Il a écrit « Clo la Gitane » pour ma mère en 2001. Ce livre-là, on lui a lu une bonne dizaine de fois. [...]

Bon roadtrip papa ! De là-haut, tu trouveras peut-être le temps d’écrire ton On the Road.

Les rockers reviennent toujours !

xxx»