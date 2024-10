L’animateur Daniel Pinard est décédé

Daniel Pinard a laissé une marque indélébile dans le paysage télévisuel québécois avec ses émissions culinaires Ciel! mon Pinard et Les pieds dans les plats, deux rendez-vous incontournables pour les amateurs de gastronomie. Son approche de la cuisine, à la fois conviviale et exigeante, a transformé la manière dont les téléspectateurs percevaient l’art de bien manger.

Avant de devenir une figure emblématique des émissions culinaires, Daniel Pinard a fait ses armes dans plusieurs émissions télévisées, notamment Consommaction et Fleurs et jardins. Il s’est aussi illustré comme chroniqueur à la radio, où il a marqué les auditeurs de Bonjour Montréal sur CKAC, ainsi que ceux de Puisqu’il faut se lever, aux côtés de Paul Arcand, sur le 98.5 FM. Sa capacité à capter l’attention et à livrer des réflexions percutantes sur des sujets variés faisait de lui un communicateur hors pair.