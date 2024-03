Quel homme sympathique en public et en privé.

Longtemps animateur de radio, c'était toujours agréable de faire une entrevue avec lui.

J'ai des souvenirs tellement drôles de ses échanges avec Marc Labrèche et de son personnage de "Fern" dans les Boys.

Fan de chiffres, il était le… — François Legault (@francoislegault) March 2, 2024

Quelle tristesse…

Un homme adorable et adoré, simple et généreux, attachant, drôle et sincère…

Il nous quitte beaucoup trop tôt. Je ne l’ai que trop peu connu, si ce n’est en l’ayant beaucoup écouté. Une entrevue avec Paul, c’était un moment de bonheur.

J’adresse mes… pic.twitter.com/xPw2O0Xkoa — Yves-F. Blanchet 🎗⚜️ (@yfblanchet) March 2, 2024

Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Paul Houde et je tiens à partager mes plus sincères condoléances à ses proches. Le Québec perd un grand animateur et une légende d’érudition. Vous nous manquerez monsieur Houde. 💙 #polmtlhttps://t.co/uIdOXcNV7n — Valérie Plante (@Val_Plante) March 2, 2024

J’ai toujours admiré Paul Houde. Il savait tout et savait même en rire. Un coeur d’enfant. L’homme aux mille passions. Il rejoint le ciel qu’il a tant observé. Paix à son âme. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/dw94nu6r5d — Stéphane Laporte (@laportestephane) March 2, 2024