Mélanie Renaud est décédée

C’est samedi dernier, lors du Gala Dynastie, que Mathieu Bouchard, président par intérim du Conseil des arts de Montréal, et Carla Beauvais, cofondatrice et directrice générale de la Fondation Dynastie, ont présenté un hommage musical à Mélanie Renaud. Ils ont souligné son talent remarquable et son apport exceptionnel à la musique d’ici, mais également démontré leur soutien et leur affection à Mélanie, suite à la récidive du cancer qu’elle combat. La chanteuse Jennifer Lee a interprété la chanson "J’m’en veux". Maintenant aux soins palliatifs, toutes nos pensées et notre affection accompagnent Mélanie et ses proches. Un énorme merci à Alexandre Paquette et ses musiciens et l'équipe du Gala Dynastie pour leur soutien incroyable.