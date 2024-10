Laurent Duvernay-Tardif se souvient: «je me sentais déchiré»

Dans l'extrait partagé par Télé-Québec, on entend Étienne poser une question à Laurent à propos de sa décision de mettre le football de côté pour se consacrer au travail dans les hôpitaux. Est-ce que, pour lui, cette décision était judicieuse?

Avec toute sa sagesse et son humilité, Laurent explique qu'avec le recul, cette décision était effectivement la meilleure. Cependant, sur le coup, il était extrêmement partagé.

«C'est sur là, je te dis que c'est une bonne décision. Mais, sur le coup, pendant cette année où tu nourris des patients à la cuillère en CHSLD, que tu regardes une game de Chiefs avec eux, et qu'ils gagnent. C'est indescriptible comment je me sentais déchiré dans ces moments-là, et ç'a duré longtemps.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait complet.