Laurent Duvernay-Tardif et sa blonde son reçus en rois à Kansas City

Laurent Duvernay-Tardif et Florence Dubé-Moreau, sa conjointe, étaient de passage à Kansas City et on peut dire qu’ils étaient très attendus!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

L’ancien joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City était de retour au Stade Arrowhead au Missouri. Il y était pour encourager son ancienne équipe, un an après sa retraite. C’est sur son compte Instagram que nous avons pu voir des vidéos de l’événement.