Incendie pour Le Pain dans les Voiles: Laurent Duvernay-Tardif réagit sur les lieux

Laurent Duvernay-Tardif n’a pas manqué de souligner l’intervention des pompiers qui ont été nombreux à répondre à l’appel :

«Merci à tous les pompiers. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine aujourd'hui à combattre les flammes. Si ce n'était pas de vous, peut-être qu'ils [les bâtiments] auraient passé. Donc merci et on va trouver des solutions.»