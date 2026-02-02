Lady Gaga: voici tout ce qu'il faut savoir sur son immense bague de fiançailles

Lady Gaga a ébloui tout le monde, hier soir aux Grammy Awards 2026, de son entrée sur le tapis rouge à son discours sur scène au moment de recevoir le prix de l'Album pop vocal de l'année pour Mayhem.

Lors de son arrivée à la cérémonie, on a été soufflés par sa somptueuse robe en plumes noires créée par des designers montréalais. Puis, tous les yeux se sont rivés sur son immense diamant.

En effet, Lady Gaga portait à son doigt la bague de fiançailles que lui a offerte son amoureux, Michael Polansky: