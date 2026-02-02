Lady Gaga: voici tout ce qu'il faut savoir sur son immense bague de fiançailles

Début du contenu principal.
Lady Gaga a ébloui tout le monde, hier soir aux Grammy Awards 2026, de son entrée sur le tapis rouge à son discours sur scène au moment de recevoir le prix de l'Album pop vocal de l'année pour Mayhem.
Lors de son arrivée à la cérémonie, on a été soufflés par sa somptueuse robe en plumes noires créée par des designers montréalais. Puis, tous les yeux se sont rivés sur son immense diamant.
En effet, Lady Gaga portait à son doigt la bague de fiançailles que lui a offerte son amoureux, Michael Polansky:
Il y a une raison pour laquelle la bague de la superstar attire autant l'attention: il est très rare de voir un diamant de grande qualité de cette taille!
Selon le Vanity Fair, la pierre précieuse aurait une valeur se situant entre 500 000$ et 2 millions de dollars.
Le diamant ovale se situerait entre 10 et 20 carats.
On vous invite à admirer l'impressionnante bague de Lady Gaga sur cette photo rapprochée capturée hier soir aux Grammys 2026:
Bien que l'interprète d'Abracadabra portait sa bague lors de son arrivée, elle l'a enlevée lors de sa performance musicale et ne la portait pas au moment de recevoir son Grammy.
Lady Gaga se porte donc pas toujours son précieux diamant.
C'est la troisième fois que la célèbre new-yorkaise est fiancée. Elle a été fiancée à Taylor Kinney et Christian Carino.
Lady Gaga et Michael Polansky ont annoncé qu'ils allaient se marier lors des Jeux olympiques de Paris de 2024.
Encore une fois, Lady Gaga a attiré tous les regards dans une création signée par deux designers montréalais.
La chanteuse portait une robe entièrement composée de plumes, issue de la marque Matières Fécales, fondée par Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran.
Voyez toutes les photos juste ici.
