Bad Bunny lance un message puissant sur scène et la foule s’emballe

La mission d’ICE est de s’assurer du respect des lois sur l’immigration et d’arrêter ou expulser les personnes qui n’ont plus de statut aux États-Unis. Au cours de la dernière année, le président américain Donald Trump a fait tripler le budget de cette police.

L’administration Trump a également retiré des mesures de protection du statut des personnes immigrantes, ce qui a créé un climat de peur aux États-Unis.

De vastes opérations ont été menées par l’ICE pour arrêter des personnes immigrantes, et certaines personnes en sont malheureusement décédées.

«Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des Américains», a déclaré Bad Bunny lors de la remise de son prix pour son album Debi Tirar Mas Fotos.