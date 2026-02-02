Bad Bunny lance un message puissant sur scène et la foule s’emballe

Début du contenu principal.
Une semaine avant son spectacle de la mi-temps au Super Bowl, Bad Bunny a remporté le prix le plus prestigieux de la 68e cérémonie des prix Grammy, soit celui du meilleur album.
Au moment de récupérer son trophée sur scène, il a lancé un message puissant qui a complètement emballé la foule.
L’artiste portoricain a demandé à retirer la police fédérale de l'immigration aux États-Unis qui est mieux connue avec son acronyme ICE pour «Immigration and Customs Enforcement».
La mission d’ICE est de s’assurer du respect des lois sur l’immigration et d’arrêter ou expulser les personnes qui n’ont plus de statut aux États-Unis. Au cours de la dernière année, le président américain Donald Trump a fait tripler le budget de cette police.
L’administration Trump a également retiré des mesures de protection du statut des personnes immigrantes, ce qui a créé un climat de peur aux États-Unis.
De vastes opérations ont été menées par l’ICE pour arrêter des personnes immigrantes, et certaines personnes en sont malheureusement décédées.
«Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des Américains», a déclaré Bad Bunny lors de la remise de son prix pour son album Debi Tirar Mas Fotos.
Il n’y a pas seulement Bad Bunny qui a fait allusion à l’ICE durant son discours à la suite de la remise de son prix: Billie Eilish en a également profité pour dénoncer les opérations de l’ICE et les décisions de l’administration Trump
«J’ai l’impression que nous devons simplement continuer à nous battre, à prendre la parole, à manifester. Nos voix comptent réellement et les gens comptent», a mentionné l’artiste qui a gagné le prix de la chanson de l’année pour Wildflower.
Au cours de la 68e cérémonie des prix Grammy, de nombreux artistes ont décidé de porter un macaron avec les mots «ICE OUT» afin d’appuyer le mouvement contre les mesures prises par Donald Trump et les opérations de la police fédérale de l’immigration.