Juliette Gariépy en tournage à Montréal avec cette star d'Euphoria

Ce long-métrage promet de capturer l'énergie vibrante du Mile End, un quartier montréalais qui a vu émerger des artistes iconiques tels que Arcade Fire, Grimes et Mac DeMarco. La réalisatrice, qui a reçu les éloges de la critique pour son premier film, s'attaque cette fois à une histoire qui reflète ses propres années de formation dans la critique musicale.

Dans Mile End Kicks, on suit Grace Pine, une critique musicale torontoise de 24 ans, qui s’installe à Montréal en 2011 dans le but d'écrire un livre sur l'album Jagged Little Pill d'Alanis Morissette. Son projet dérape rapidement lorsqu'elle tombe amoureuse de deux membres d'un groupe de rock indépendant en difficulté, tout en essayant de trouver sa voix en tant qu'écrivaine. Cette comédie dramatique explore à la fois les dynamiques de la scène musicale du Mile End et les dilemmes romantiques et professionnels de Grace, plongeant le spectateur dans une quête de soi à la fois touchante et amusante.

En plus de Juliette Gariépy et Barbie Ferreira, la distribution inclut Devon Bostick (Oppenheimer) et Stanley Simmons (The Iron Claw).