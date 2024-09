Daniel Savoie est papa, rencontrez l’adorable Anthony!

«Loin d’être le premier à passer par là et heureusement loin d’être le dernier!

Quelle expérience ce fut d’assister à la naissance d’Anthony Savoie.

Il est né le 8 septembre en toute fin de journée.

Le bébé et la maman se portent très bien.

En parlant de la maman, j’ai même pas les mots pour décrire toute l’admiration que j’ai pour elle. Toute la beauté et la puissance du Féminin combiné dans une longue danse parfois houleuse et une poussée qui donne la Vie.

Faut le vivre pour comprendre, maintenant je le comprend.»

Toutes nos félicitations aux heureux parents!

Rappelons que Daniel Savoie et Ariane sont en couple depuis environ 6 ans. Assez discret sur sa vie personnelle, l'humoriste nous l'a présentée sur les réseaux sociaux en 2021.