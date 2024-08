SPOTTED: 2 acteurs d'Emily in Paris aperçus dans un lieu mythique de Montréal!

Attention... SPOTTED!

Montréal a accueilli deux visages bien connus des fans de la série à succès Emily in Paris.

Eh oui, Bruno Gouery et Samuel Arnold, que l’on connaît mieux sous les noms de Luc et Julien dans la populaire série Netflix, ont été aperçus dans l’un des lieux les plus emblématiques de la ville: le St-Viateur Bagel!