Jean-Thomas Jobin s’ouvre sur sa solitude et sème l’émoi dans la maison de Big Brother Célébrités

Jean-Thomas Jobin s’est ouvert sur la solitude. Il a confié qu’il vivait seul, mais qu’il était bien là-dedans. Toutefois, il est devenu très émotif lorsqu’il a abordé les personnes seules dont la situation est une question de santé mentale.

«Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui sont malheureux seuls. Ça me touche ben gros! Des fois, on n’a peut-être pas le réflexe de tendre des perches aux gens qui sont plus seuls. Je trouve qu'on devrait faire plus attention autour de nous à ceux qui peuvent être plus tristes là-dedans.»