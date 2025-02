Tom-Éliot à Big Brother Célébrités: 7 choses que vous ne saviez pas

1. Il a fait une grosse crise de panique pendant une twist

Lors de l’annonce de la twist des deux maisons, il a commencé par se sentir très en sécurité parce qu’il avait un bon lien avec Emy. Finalement sa balloune est dégonlée assez vite quand il a eu sa première discussion avec elle….

«J’étais comme: “Wow, ma grande alliée Emy, va me protéger! Je suis en sécurité.” Et là, je suis allé lui parler et c’est comme si j’avais une petite balloune dans la main, la seule qui me restait, pis elle l’a pété de toutes ses forces. Je suis descendu de la chambre du patron. C’est comme si les murs s’étaient refermés sur moi. Je suis allé chanter ma grande toune, Dreams, en me disant: «Respire, respire, respire.» Je n’arrivais pas à respirer. Et je ne pouvais pas croire que j’allais passer une semaine avec François Lambert qui radote les mêmes spins à longueur de journée, Simon qui lisait toute la journée.»

Tom-Éliot nous a confié qu’il avait failli ne pas emporter son piano. Finalement, une chance qu’il l’ait ajouté à ses bagages! Il a répété la même chanson, Dreams de Fleetwood Mac, des dizaines et des dizaines de fois.

«Je m'accrochais à ça parce que j’ai passé la pire semaine de ma vie, la dernière semaine. J'exagère, j’ai eu du plaisir. MAIS ce n’était pas facile, la seule façon que j’avais de me grounder dans la réalité c’était d’aller jouer et chanter au piano. Je m’excuse aux gens du son.»