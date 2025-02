Martin à Big Brother Célébrités: 5 choses que vous ne saviez pas

1. Une vidange de toilette... qui ne s’est pas passée comme prévu

Martin a passé une semaine au camping Sainte-Péhemme. Il devait partager les toilettes chimiques avec Liliane, Fabiola, Sinem et Fred. Après quelques jours, la toilette s’est bouchée, et l’équipe de production a dû faire venir une entreprise spécialisée pour la vidanger.

«Nous étions sur la terrasse pour ne pas voir d’autres humains pendant l’aventure. Donc, la machine part et ça commence à sentir un peu. Pis, là ça sent très fort. Là, nous, ils nous empêchent de sortir de la terrasse pour éviter que l’on croise l’autre maison. On leur dit: “Non! Il faut rentrer, ça pue.” “Non! Restez à l’intérieur”. Pour vrai, on n'a pas écouté Big Brother et on est rentrés parce que ça puait tellement qu’on avait l’impression d’y goûter.»

