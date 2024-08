Janette Bertrand reçoit un honneur plus grand que nature

Pour voir la murale, il faudra vous rendre à l'angle des rues Ontario et Montgomery, tout près du métro Frontenac.

Rappelons que Janette Bertrand aura 100 ans le 25 mars 2025. La journaliste, comédienne et écrivaine québécoise a marqué de nombreuses générations avec son immense talent de communicatrice.

Pour en savoir plus sur sa carrière riche et colorée, vous pouvez découvrir son autobiographie Ma vie en trois actes. Cette nouvelle édition, publiée chez Libre Expression et préfacée par Léa Clermont-Dion et Guy A. Lepage, offre aux lecteurs une opportunité unique d'explorer près d'un siècle de l'histoire des femmes à travers le prisme de la vie extraordinaire de Bertrand.