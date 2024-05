Janette Bertrand révèle son truc pour bien vieillir

«Ah! mon Dieu! Il faut penser aux autres et s’impliquer. Je continue à faire du bénévolat. Plus tu t’isoles et plus tu ne fais qu’écouter la télé, plus tu vieillis. Le travail, c’est extraordinaire! L’être humain est né pour être aimé et valorisé. Quand tu arrêtes de travailler, tu ne reçois plus de valorisation. Il ne faut pas arrêter de travailler. Si tu n’aimes pas ta job, change de job.»

Avec ses multiples projets en cours à l'aube de son centième anniversaire, on comprend que ce truc fonctionne à merveille pour Janette Bertrand!

En attendant la sortie son nouveau livre, son quatrième acte, vous pouvez découvrir son autobiographie Ma vie en trois actes. Cette nouvelle édition, publiée chez Libre Expression et préfacée par Léa Clermont-Dion et Guy A. Lepage, offre aux lecteurs une opportunité unique d'explorer près d'un siècle de l'histoire des femmes à travers le prisme de la vie extraordinaire de Bertrand.