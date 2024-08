Sur la couverture, madame Bertrand rayonne d'une élégance intemporelle et d'une sagesse accumulée au fil des ans.

Son visage, encadré par une aura de volutes blanches et délicates, dégage une sérénité et une force tranquille. Ses yeux brillants et perçants témoignent de son esprit vif et de son parcours impressionnant.

Les lèvres rehaussées d'un rouge profond ajoutent une touche de vivacité et de passion à son allure.