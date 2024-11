Sophie Grégoire Trudeau montera sur scène à Montréal

Si vous avez en main votre exemplaire du livre ou avez envie de l'acheter sur place, vous pourrez le faire dédicacer par Sophie Grégoire Trudeau!

En plus de son apparition sur scène dimanche, elle sera présente au kiosque de KO Éditions samedi de 14h30 à 16h et dimanche de 11h30 à 12h30. Voilà une occasion en or de rencontrer l'ancienne première dame du Canada!