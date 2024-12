Nouvellement en amour, Guillaume Pineault dévoile ses plans pour Noël

Guillaume Pineault a confié ne plus être un cœur à prendre en direct de l’émission Véronique et les Fantastiques et tout le monde criait de joie.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c’est pendant l’émission du retour la plus écoutée de Montréal que Guillaume Pineault a confié à Véronique Cloutier ainsi qu’aux Fantastiques Sarah-Jeanne Labrosse et Joël Legendre ne plus être un cœur à prendre.

C’est tout simplement en dévoilant ses plans pour le temps des fêtes que l’humoriste a partagé planifier deux rassemblements cette année à son chalet. Le premier sera pour sa famille tandis que le deuxième pour sa belle-famille.

Cette information n'est pas tombée pas dans l’oreille d’un sourd car tout le monde autour de la table s’est écrié de joie.