Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault s'étaient mariés à Vegas en cachette

Voici ce qu'a confié l'actrice à ce sujet:

«Après ça [NDLR: les fiançailles], on ne s’est jamais mariés, même qu’on en parlait très peu entre nous. À un moment, on a regardé des salles, on est allés en visiter une, et ça a fait un long fade-out, un long silence entre nous, cette demande-là. On s’est mariés en blague à Las Vegas, juste nous deux, quelque chose sans valeur légale. Mais c'est sûr que je ne referais jamais ça si j’avais vu dans quel état ça m'a mise et ce que ça a crée entre nous. Je pense qu’on ne referait pas ça. Mais je sais d’où ça part, et comment tu veux en vouloir à quelqu'un qui t'aime et qui veut te marier? Je ne lui en veux pas du tout, c'était juste le cœur qui parlait.»