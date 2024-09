Guillaume Pineault s'attaque à sa phobie alimentaire

Guillaume Pineault s'ouvre sur son trouble alimentaire dans une nouvelle vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

L'humoriste et collaborateur de Véronique et les Fantastiques souffre d'un trouble de l’alimentation sélective et évitante. Il explique qu'il a l'habitude de manger du pain, du blanc de poulet et de la sauce brune... et c'est tout.

Guillaume Pineault a donc décidé de se lancer un défi pour le mois d'octobre: il mangera un aliment différent à tous les jours. De cette façon, il tentera de prendre le contrôle de cette phobie alimentaire extrêmement restrictive. Voici la vidéo de la star québécoise: