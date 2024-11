Véronique et ses Fantastiques organisent un gala et ça s’annonce grandiose

Véro et l'équipe de Rouge et de KO Scène préparent le plus grand spectacle de l’année…

Le gala des Fantastiques, qui se tiendra à la Place Bell, à Laval, le 10 avril. Préparez-vous à un spectacle inoubliable de remises de prix dans des catégories plus délirantes les unes que les autres, avec des numéros d’humour, des performances musicales, un orchestre sur place et des surprises à profusion!

Mise en scène par Joël Legendre et présenté par Tanguay, ça s'annonce épique!