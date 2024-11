Mélissa Bédard est à couper le souffle avec son look de déesse!

Mélissa Bédard n'a pas attendu longtemps avant d'ériger son sapin de Noël et c’est avec son aînée qu'elle a décidé de le décorer.

En effet, la chanteuse n’a pas perdu de temps car c’est seulement quelques jours après l'Halloween qu'elle a décidé de plonger sa maison dans l’ambiance du temps des fêtes.

C'est via son compte Instagram, que Mélissa Bédard a partagé un moment où elle décore le sapin avec Laylia, la plus vieille de ses filles, et le duo semble partager une chimie merveilleuse.

