Mélissa Bédard annonce une grande nouvelle: elle est enceinte!

Mélissa est un modèle pour plusieurs et son parcours familial en est un bel exemple. Maman de trois filles - Laylia, 14 ans, Elena, 8 ans et Serena, 5 ans - elle est aussi belle-maman de trois beaux-fils - Anthony, 19 ans, Alexandre, 17 ans et Emeric, 14 ans. Son conjoint, Karl, assume quant à lui le rôle de papa à la maison, formant ainsi une famille tissée serrée et remplie d’amour!

Félicitations à Mélissa et son mari Karl pour cette magnifique nouvelle! Tous nos vœux de bonheur pour cette aventure à venir. On vous envoie tout notre amour!