Véronic DiCaire se confie sur l'après Star Académie

Mieux incarner son rôle dans Chicago

Près de 20 ans séparent la première fois que Véronic a interprété le rôle de Roxie Hart dans la comédie musicale Chicago et la prochaine fois où elle incarnera aussi ce personnage cet été à Montréal, Québec et Gatineau.

«Avec toute l’expérience que j’ai acquise [depuis les dernières années], je crois que ça va bonifier mon personnage», lance-t-elle en précisant qu’elle interprétera sûrement son rôle avec plus de nuances.

Son passage dans le film Les belle-soeurs qui a été réalisé par René Richard Cyr et qui était à l’affiche l’été dernier semble avoir beaucoup marqué la chanteuse.

«On dirait que maintenant, j’aborde un personnage et un texte avec beaucoup moins de pudeur et plus d’abandon», dit-elle.

Véronic fait également allusion à l’époque de sa première interprétation de Roxie Hart: elle était beaucoup plus jeune et peut-être moins «juste» que maintenant. Ayant désormais l’âge de son personnage, elle a l’impression qu’elle sera plus «vraie» dans son jeu.