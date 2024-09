Voici 5 choses à savoir sur Dumas, la nouvelle série de Luc Dionne

5- Jason Roy-Léveillée joue un avocat travaillant pour son père

On doit dire qu'il n'a pas un meilleur caractère que son père, mais quand on voit la façon dont Jean Dumas traite son fils, on comprend tout.



Il est le souffre-douleur de son père et on sent que ça l'affectera beaucoup plus que ce qu'il laisse paraître.

Même s'il est courtisé par une firme compétitrice d'Intelco, Anthony décide de rester dans les rangs pour éviter les foudres de son paternel, mais est-ce que ce sera le cas encore longtemps?