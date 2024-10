Tapis rouge bondé pour la première de La Petite et le Vieux avec Gildor Roy

Mardi soir, le Théâtre Outremont a accueilli la grande première montréalaise du film La Petite et le Vieux, un événement attendu avec impatience par les amateurs de cinéma. Le réalisateur Patrice Sauvé et plusieurs membres de la distribution, dont Gildor Roy, Juliette Bharucha, Vincent-Guillaume Otis et Marilyn Castonguay, ont foulé le tapis rouge sous dans leurs plus beaux atours!

Adapté du roman éponyme de Marie-Renée Lavoie, La Petite et le Vieux raconte l’histoire touchante d’une amitié improbable entre une fillette de 10 ans, incarnée par Juliette Bharucha, et son voisin, un vieil homme bourru joué par Gildor Roy. Le personnage de la jeune fille, doté d’une imagination sans limites, découvre rapidement la véritable nature de ce vieillard au cœur tendre, malgré ses apparences dures.