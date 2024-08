Geneviève Pettersen ne ressemble plus à ça!

Andrew, reconnu pour son talent et sa créativité, a su transformer la chevelure de Geneviève en un chef-d'œuvre, une subtile fusion entre le brun et le blond qui apporte éclat et fraîcheur à son look.

«Ça fait que je suis rendue blonde pis je dois avouer que j'aime pas mal ça. Magie du cheveu comme d'habitude par @andrew.gilbertt ✂️☀️», confie Geneviève sur Instagram.

«GEN GEN GEN!! Depuis que je l’ai rencontré, J’avais dans la tête de la mettre blonde 🎉🎉🎉 on s’est entendu pour un bronde blondishhh sweet golden subkissed 😂😂», ajoute Andrew.