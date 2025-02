Qui est la conjointe de Pierre-Yves Mcsween?

Récemment, Pierre-Yves était l’invité du balado de Marie-Claude Barrette, intitulé Ouvre ton jeu.

On a appris que le couple ne vivait pas ensemble, malgré leur relation. Pierre-Yves avait expliqué leur décision de vivre séparément : «mettre des familles ensemble, c'est forcer des gens à vivre des confrontations de culture, de façons de faire. On n’en a pas, de chicane, sur le ménage; on n'en a pas, de chicane, sur l'organisation de la vie; on n’en a pas, de chicane, sur le lave-vaisselle. On se voit quand on veut se voir et on a chacun ce cocon familial qui respecte ce que l'on est.»