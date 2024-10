Ludivine Reding fait tourner toutes les têtes dans cette robe léopard en Égypte

Dans une entrevue avec le magazine 7 Jours, elle partage son enthousiasme: «Je m'en vais dans un festival de films en Égypte, sur le bord de la mer Rouge. Il y a pire comme paysage! Je ne sais même pas pourquoi j’ai été invitée, mais ça me fait plaisir d’y aller avec mon amoureux.»

Un doux mélange de passion pour le cinéma et de moments précieux passés en amoureux.

En plus de ses escapades ensoleillées, Ludivine jongle habilement entre ses projets de doublage et son rôle dans la quotidienne STAT. Elle est également l'ambassadrice des marques Attitude et Liquide I.V., où elle défend des valeurs qui lui tiennent à cœur.

