Phil Roy partage de rares photos de ses deux adorables filles

«Le mwa d’où. Famille, 4roues, champignes et musique électo. Haaaaa pis j’suis pas sur la dernière photo, mais @julianechoix oui. Bon visionnement! #carrouselmensuel #àpleinesdentsdanslmoisdaout #croquetonmois #jaifaim.», confie-t-il.

Mais ce n’est pas tout: Phil a également publié un carrousel récapitulant les meilleurs moments d’août, où il a dévoilé plusieurs photos craquantes de sa famille en plein air, notamment lors de moments complices au chalet.

Phil Roy, en plus de faire rire le public sur scène, montre qu'il excelle aussi dans son rôle de papa. Et on ne peut que lui souhaiter encore plus de moments heureux avec ses deux trésors, Billie et Cléo!