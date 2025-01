Le fils de Justin Trudeau et Sophie Grégoire se lance dans la musique hip-hop

En seulement 24 heures, l'extrait de Xavier James avait déjà généré plus de 1 600 mentions «J’aime» et quelques 300 commentaires. Les internautes semblent curieux et impatients de découvrir le morceau en entier, plusieurs soulignant le talent et l’audace du jeune homme à suivre sa passion!

Bien que ce soit son tout premier projet public, Xavier James semble déterminé à se faire une place dans l'industrie musicale. Reste à voir si cette première pièce marquera le début d'une carrière prometteuse dans le hip-hop.