Sophie Grégoire-Trudeau partage une photo du 17e anniversaire de son grand garçon

Sophie et Justin sont les heureux parents de trois enfants. En plus de Xavier James, les anciens amoureux sont les parents d’Ella-Grace Margaret Trudeau et d'Hadrien Grégoire Trudeau.

Ce n'est pas tout, Sophie et sa fille ont récemment entrepris un voyage ensemble. Le duo s'est rendu à Toronto pour assister au concert d'une de leurs artistes préférées, Billie Eilish.