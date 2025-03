Sophie Grégoire Trudeau avait un message pour Justin Trudeau

Dans son texte, Sophie explique que le départ de Justin met fin à une aventure familiale où chacun s’est entraidé.

«Peut-être qu’un jour je trouverai les mots pour décrire la profondeur de l’expérience que j’ai vécue en tant que simple être humain, en tant que femme, en tant que première dame non officielle et en tant que mère élevant trois enfants dont le père aimant, Justin, était au service de son pays. Quand un chapitre se termine, un nouveau commence. Je suis très fière du travail acharné que l’équipe libérale a accompli dans tous les coins de notre pays et je salue les sacrifices que vous avez faits dans vos propres vies.»