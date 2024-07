Ève Landry a maintenant les cheveux courts!

Ève a publié une photo où elle arbore une coupe très courte, un changement qui a immédiatement attiré l'attention et suscité de nombreux commentaires enthousiastes. Ses cheveux courts lui donnent un air encore plus affirmé et déterminé, et il faut dire que ce nouveau look lui va à ravir (comme par le passé, quoi!).

En y réfléchissant bien, on aurait pu deviner ce changement. Ève Landry est en effet de la nouvelle série Les Armes, où elle incarne la policière militaire Kim Falardeau.

Ce personnage exigeant et courageux a les cheveux courts, et Ève n'a pas hésité à se couper les cheveux pour mieux se glisser dans ce rôle. Cette dévotion à son métier et à ses personnages montre à quel point Ève est une actrice engagée et passionnée!