Rare photo de couple pour Ève Landry et son conjoint

Les amoureux étaient au rendez-vous ce week-end lors des célébrations du 25e Gala Québec Cinéma!

Parmi ceux-ci, on retrouve Caroline Dhavernas et Maxime Le Flaguais, Élise Guilbault, Emi Chicoine et Maxime Gibeault, Anik Jean et Patrick Huard, Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin, ainsi que plusieurs autres!

Voici les plus beaux couples qui ont illuminé le tapis rouge!