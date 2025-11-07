Éric Bruneau: voici les dernières nouvelles sur le comédien

Le parcours professionnel d'Éric Bruneau

Le grand public a découvert le comédien en 2007 dans la série à succès Annie et ses hommes. Celui qui a ensuite brillé au petit écran entre autres dans 30 vies, Toute la vérité, Mensonges et Avant le crash, a tenu la vedette dans la saison 2 de Virage, disponible sur Crave.

Au cinéma, Éric Bruneau a entre autres brillé dans Laurence Anyways, un film de Xavier Dolan sélectionné au festival de Cannes, et Fanny, une production signée Yan England dévoilée en mai 2025.

Lieu et date de naissance

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 avril 1983

Les membres de sa famille

Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte ont officialisé leur couple en 2014. Les amoureux ont connu une courte rupture en 2015.

Ensemble ils ont une fille Marguerite, née le 8 juin 2018. On a pu voir cette dernière sur le plateau d'En direct de l’univers, alors que sa maman était célébrée.