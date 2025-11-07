Éric Bruneau: voici les dernières nouvelles sur le comédien

Début du contenu principal.
Incontestable figure de la télé québécoise et du cinéma, Éric Bruneau aura son En direct de l'univers en ce début novembre!
Voici tout ce que vous devez savoir sur le comédien chouchou, sa conjointe Kim Lévesque-Lizotte et leur fille Marguerite.
Le grand public a découvert le comédien en 2007 dans la série à succès Annie et ses hommes. Celui qui a ensuite brillé au petit écran entre autres dans 30 vies, Toute la vérité, Mensonges et Avant le crash, a tenu la vedette dans la saison 2 de Virage, disponible sur Crave.
Au cinéma, Éric Bruneau a entre autres brillé dans Laurence Anyways, un film de Xavier Dolan sélectionné au festival de Cannes, et Fanny, une production signée Yan England dévoilée en mai 2025.
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 21 avril 1983
Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte ont officialisé leur couple en 2014. Les amoureux ont connu une courte rupture en 2015.
Ensemble ils ont une fille Marguerite, née le 8 juin 2018. On a pu voir cette dernière sur le plateau d'En direct de l’univers, alors que sa maman était célébrée.