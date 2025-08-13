Avant le crash: voyez la première image mettant en vedette Laurence Leboeuf

Début du contenu principal.
Les premières images de la nouvelle saison d'Avant le crash ont été dévoilées aujourd'hui!
Tel qu'annoncé précédemment sur NoovoMoi, Laurence Leboeuf se joint à la distribution pour cette troisième et ultime saison de la série dramatique.
La belle rouquine incarnera la nouvelle amoureuse de François, personnage bouillant campé par Émile Proulx-Cloutier. Il tentera de se reconstruire à ses côtés, mais une ombre se dessinera à l'horizon.
En voyant les photos du premier épisode de la saison 3, on comprend que le nouveau couple fera du yoga ensemble.
Voici la première photo de Laurence Leboeuf dans Avant le crash:
Au printemps dernier, lors de l'annonce de l'arrivée de la comédienne dans la série, Radio-Canada décrivait l'avenir de François en disant que «derrière son état serein, le requin ne dort jamais». Ça augure mal!
L'action reprendra alors que Patrick (Mani Soleymanlou), François (Émile Proulx-Cloutier), Vincent (Benoit Drouin-Germain), Marc-André (Éric Bruneau) et Évelyne (Karine Vanasse) se retrouvent pour la première fois depuis 2 ans dans le cadre des 40 ans de Marc-André.
Voici quelques photos de ce qui nous attend lors de la première de la saison 3:
Afin d'avoir une meilleure idée de ce que nous réserve la suite, voici le synopsis de la troisième saison de la série coécrite par Éric Bruneau et son amoureuse Kim Lévesque-Lizotte:
Deux ans après le cataclysme de la 2e saison, alors que chacun pense être sur son X, personne ne se doute encore que l’ultime crash les attend, mais tous ont le sentiment qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Marc-André (Éric Bruneau) a tout pour lui mais est hanté par un sentiment de solitude. De son côté, Évelyne (Karine Vanasse) prend du galon chez Olstrom, mais sait-elle pourquoi elle se démène autant au travail? En parallèle, un François 2.0 (Émile Proulx-Cloutier) se reconstruit au côté de sa nouvelle amoureuse (Laurence Leboeuf), mais derrière son état serein, le requin ne dort jamais… Maintenant revenus du Nord, Patrick (Mani Soleymanlou) et Marie-Michèle (Myriam Fournier) constatent qu’il y un prix à payer pour respecter ses convictions. Entre-temps, Vincent (Benoit Drouin-Germain) cherche désespérément à prouver qu’il peut encore peser dans le monde des affaires. Quant à Florence (Irlande Côté), la voix de la jeunesse, observant les échecs des adultes autour d’elle, elle cherche sa propre voie dans l’amour et l’organisation de son bal des finissants.
À voir dès le lundi 8 septembre à 21h sur ICI Télé.