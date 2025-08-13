Avant le crash: voyez la première image mettant en vedette Laurence Leboeuf

Les premières images de la nouvelle saison d'Avant le crash ont été dévoilées aujourd'hui!

Tel qu'annoncé précédemment sur NoovoMoi, Laurence Leboeuf se joint à la distribution pour cette troisième et ultime saison de la série dramatique.

La belle rouquine incarnera la nouvelle amoureuse de François, personnage bouillant campé par Émile Proulx-Cloutier. Il tentera de se reconstruire à ses côtés, mais une ombre se dessinera à l'horizon.