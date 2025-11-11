Avant le crash: Kim Lévesque-Lizotte livre un poignant message sur le début de cette aventure avec Éric Bruneau

Évidemment, Kim Lévesque-Lizotte a elle aussi dû faire ses adieux à ses personnages. Après la diffusion du dernier épisode, l’autrice est revenue sur les débuts de cette grande aventure.

Il y a sept ans, elle devenait maman, mais c’était aussi la naissance d’Avant le crash. Dans une longue publication, elle explique que ce projet a été pour elle un «grand terrain de jeu où déposer mes réflexions sur la vie, notre société, des causes qui. me tiennent à coeur, d'autres que j'ai découvertes, j'ai aimé réflechir et me questionner à travers des histoires et des personnages qui ont littéralement fait partie de ma vie et de mon quotidien.»

Cliquez sur les flèches au centre de la photo pour voir le touchant message.