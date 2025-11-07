6 choses que vous ne saviez pas sur Éric Bruneau

Début du contenu principal.
Éric Bruneau vivra l’expérience d’En direct de l’univers ce samedi à 19 h.
Le comédien prendra place sur la célèbre pastille tournante de France Beaudoin pour une heure remplie de surprises musicales.
Afin de vous faire connaître Éric Bruneau autrement, on vous présente 7 choses que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.
Le comédien partage sa vie depuis plusieurs années avec l’humoriste, comédienne et autrice Kim Lévesque-Lizotte.
Ensemble, ils sont les parents de la petite Marguerite. Le couple n’est toutefois pas marié, du moins, à ce qu’on en sait, puisqu’ils demeurent très discrets sur leur vie privée.
Le comédien a coécrit la série Avant le crash avec son amoureuse, Kim Lévesque-Lizotte, et depuis, il s’est découvert une véritable passion pour l’écriture.
Comme il l’a confié dans une entrevue accordée au magazine 7 Jours, on peut s’attendre à le voir de plus en plus souvent derrière la caméra au cours des prochaines années.
Un aspect du personnage de Luc Paquette, interprété par Marc Messier dans la populaire série d’ICI TÉLÉ, s’inspire du père d’Éric Bruneau.
Dans un article de Radio-Canada, on rappelle que dans la série, Luc Paquette, atteint d’un cancer et incapable de payer ses primes d’assurance en forte hausse, propose à Marc-André d’en assumer une partie afin de toucher l’argent versé à sa mort, une idée qui soulève l’opposition de son fils, Vincent.
«J’avais besoin d’écrire ça, j’avais envie d’aller au bout de cette histoire-là. C’était ma pulsion première», confie Éric Bruneau.
La veille de la victoire électorale de Bruno Marchand, ce dernier a partagé un repas en compagnie de sa conjointe Monic Néron, ainsi que du couple Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte.
Un beau moment d’amitié à découvrir juste ici.
En 2018, Éric Bruneau décroche son premier rôle d’importance dans une production anglophone, en incarnant Liam Bouchard dans la série canadienne Coroner.
Lors de l’épisode d’En direct de l’univers consacré à son amoureuse, Éric Bruneau avait offert un moment particulièrement émouvant.
Il avait choisi de lire une lettre que Kim avait écrite à leur fille au lendemain des plus récentes élections américaines, touchant profondément le public et les téléspectateurs. Il était accompagné au piano par Viviane Audet.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir le moment.
Pour le En direct de l’univers d’Éric Bruneau, on peut s’attendre à la présence de son amoureuse Kim Lévesque-Lizotte, ainsi que de plusieurs amis comédiens, dont Émile Proulx-Cloutier et Élise Guilbault.
