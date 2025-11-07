6 choses que vous ne saviez pas sur Éric Bruneau

Éric Bruneau vivra l’expérience d’En direct de l’univers ce samedi à 19 h.

Le comédien prendra place sur la célèbre pastille tournante de France Beaudoin pour une heure remplie de surprises musicales.

Afin de vous faire connaître Éric Bruneau autrement, on vous présente 7 choses que vous ne saviez peut-être pas à son sujet.