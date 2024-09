Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte partageront l'écran: rencontre avec le comédien

La série À Marianne de Leonard (So long, Marianne) qui raconte l'histoire d'amour entre le chanteur et poète canadien Leonard Cohen et Marianne Ihlen, une femme norvégienne, est enfin disponible sur Crave!

Lors du visionnement de presse de la série qui a eu lieu mardi dernier à Montréal, on a eu la chance de discuter avec le comédien Éric Bruneau qui joue le rôle du producteur de cinéma Robert Hershorn.