Voyez les bloopers les plus hilarants de l’ultime saison d’Avant le crash

Alors que l’excellente série Avant le crash prenait fin il y a moins d’une dizaine de jours, voilà qu’on a un «nouveau» morceau de ce succès à se mettre sous la dent.
Le 11 novembre dernier était effectivement diffusée la grande finale de l’ultime saison de l’émission coécrite par Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau.
Pour ceux qui sont déjà nostalgiques de cet univers, la maison de production Sovimage vient de nous gâter avec plus de deux minutes de bloopers ayant marqué cette saison.
Coup de cœur particulier pour le moment où Vincent Paquette (Benoît Drouin-Germain) explique son trip à trois devant les airs confus de ses amis.
Les fous rires que les comédiens Éric Bruneau, Émile Proulx-Cloutier et Mani Soleymanlou ne peuvent pas contenir sont particulièrement contagieux.
Ici, on a une passion pour les bloopers et ceux-ci ne font pas exception. De voir les comédiens dans les limbes, quelque part entre leur personnage et leur réelle personne est vraiment amusant!
Évidemment qu’après la diffusion du dernier épisode, une des autrices, Kim Lévesque-Lizotte, a elle tenu à faire ses adieux à ses personnages. L’autrice est revenue sur les débuts de cette grande aventure aux côtés de son conjoint.