Voyez les bloopers les plus hilarants de l’ultime saison d’Avant le crash

Pour ceux qui sont déjà nostalgiques de cet univers, la maison de production Sovimage vient de nous gâter avec plus de deux minutes de bloopers ayant marqué cette saison.

Coup de cœur particulier pour le moment où Vincent Paquette (Benoît Drouin-Germain) explique son trip à trois devant les airs confus de ses amis.

Les fous rires que les comédiens Éric Bruneau, Émile Proulx-Cloutier et Mani Soleymanlou ne peuvent pas contenir sont particulièrement contagieux.