Découvrez le nouveau projet d'Éric Bruneau!

En lisant l’essai d’Alec Castonguay, Le printemps le plus long, Éric Bruneau a été frappé par les récits poignants qui redéfinissent notre vision de la pandémie. Inspiré, il s’est donné pour mission de faire briller ces histoires humaines marquantes.

Dans la minisérie documentaire, tournée cinq ans après l’arrivée du virus, Éric part à la rencontre de figures clés de cette crise mondiale. François Legault, Horacio Arruda, Joanne Liu et bien d’autres se confient sur les moments forts et les défis auxquels ils ont fait face. On explore tout: les enjeux de l’approvisionnement, l’état du système de santé, les tensions sociales et même les relations internationales.