Émily Bégin épate en mini short de cuir et bas collant

Elle a pris la pose avec ses deux amies, Kim Gingras et Geneviève Dorion-Coupal, qui participaient aussi au défilé.

Émily incarne une allure rebelle et chic avec une veste en cuir noir cintrée, associée à un short en cuir qui allonge ses jambes et ajoute une touche audacieuse à son look. Ses cheveux blonds coiffés en un carré court et élégant, ainsi que ses accessoires minimalistes, complètent parfaitement cette tenue qui allie force et féminité, créant un contraste saisissant avec la douceur de son regard.